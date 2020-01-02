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Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha Başkan Akman’dan Vanlı iş adamlarına ‘doğduğunuz ...

İHA

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2020 yılında startını vermesini planladıkları ve aynı zamanda ilçenin çarşı merkezini oluşturacak olan alışveriş merkezi ile otelin yapılması için Vanlı iş adamlarına doğdukları yere yatırım yapma çağrısında bulundu.

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha Başkan Akman’dan Vanlı iş adamlarına ‘doğduğunuz yere yatırım yapın’ çağrısı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2020 yılında startını vermesini planladıkları ve aynı zamanda ilçenin çarşı merkezini oluşturacak olan alışveriş merkezi ile otelin yapılması için Vanlı iş adamlarına doğdukları yere yatırım yapma çağrısında bulundu.
Tuşba Belediyesi, hayata geçirdiği mega projelerle ilçeye yeni bir vizyon kazandırıyor. İlçeye ve dolayısıyla Van turizmine Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı, Geleneksel Van Evleri, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve İskele Sahil Bandı 2. Etabı gibi mega projeleri kazandıran Tuşba Belediyesi, 2020 yılında da hayata geçirmeyi planladığı projelerin hazırlıklarına başladı.
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, VanErciş karayolu üzerinde bulunan Tuşba Belediyesi hizmet binasının bulunduğu kampus alanında belediye başkan yardımcıları Hasan Handil, Necati Yertürk ve Azad Gülengül ile birim müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunarak, aynı zamanda ilçenin şehir merkezini oluşturacak olan alışveriş merkezi ile otel projesi hakkında yer tespiti yaptı. Bu güzelim şehre ve Tuşba ilçesine hizmet etmenin kendileri için onur olduğunu kaydeden Başkan Akman, ilkbaharda hayata geçirmeyi planladıkları bir birinden önemli projelerinin olduğunu vurguladı.
Tuşba ilçesinin bir şehir merkezinin dahi olmadığını hatırlatan Başkan Akman, gerek Van’da yaşayan gerekse başka illere giden Vanlı iş adamlarını ilçeye yatırım yapmaya beklediklerini söyledi. Şair Cemal Yavuz’un, ‘Orda bir köy var, uzakta. O köy bizim köyümüz. Gitmesek de, gelmesek de o köy bizim köyümüz’ şiir ile iş adamlarını Tuşba’ya yatırım yapmaya davet eden Başkan Akman, “Gelseniz de gelmeseniz de bu ilçe sizin ilçeniz, bu memleket sizin memleketiniz. Bir çarşı merkezimiz dahi yok. Ancak 4 tarafında geniş yolları olan, trafik ve oto park sorunu olmayan, müşteri potansiyeli oldukça yüksek olan 35 bin metrekare alanımız mevcut. Getirisi çok yüksek olacak bir alışveriş merkezi ile otel projemiz var. Sizlerin gelip bu projeyi hayata geçirmenizi bekliyoruz. Artık ilçeniz ve memleketiniz için elinizi taşın altına koyma zamanı geldiğini düşünüyorum. Buraya yatırım yapmak isteyen birçok iş adamı olduğunu bilmemize rağmen Tuşbalı ve Vanlı iş adamlarının memleketlerine yatırım yapmalarını bekliyoruz. Belediye olarak buraya yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza gerekli destek ve kolaylıklar sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

VAN

02 Ocak 2020 Perşembe

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