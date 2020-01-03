Başkale’de ev yangını

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Van'ın Başkale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Başkale ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi

VAN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

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