Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Van merkez Edremit ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin motor kısmına kedinin sıkıştığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

VAN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

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