Van'da ele geçen trüf mantarı, son kez satışta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van'da ele geçen trüf mantarı, son kez satışta

DHA

VAN'da polis ekipleri tarafından 4 İranlının valizlerinde ele geçirilen ve dünyanın en değerli mantarı olarak bilinen trüf mantarı, son defa ihaleye çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yoluyla bugün tekrar satışa çıkarılan trüf mantarının Pazartesi gününe kadar satılması bekleniyor.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu 4 kişinin valizlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına el konuldu. Trüf mantarı, Ticaret Bakanlığı tarafından 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden ihaleyle satışa çıkarıldı. Mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Ancak birinci satışta teklif almadığından yüzde 50 fiyat düşürülerek, ikinci kez ihaleye çıkarılan mantara alıcı çıkmayınca tekrar satışa sunuldu.
PAZARTESİ BELLİ OLACAK
Trüf mantarı dördüncü kez satışa çıkarıldı. Fiyatı tekrar düşürülen trüf mantarı bugün saat 10.05 itibariyle son defa satışa sunuldu. Hafta sonunun araya girmesiyle birlikte 6 Ocak Pazartesi günü saat 10.05'e kadar satışta kalacak olan trüf mantarının satılıp satılamayacağı da Pazartesi günü belli olacak.
ÖZEL OLARAK MUHAFAZA EDİLİYOR
Trüf mantarları buzdolabında, özel olarak pamuklu bez torbalarının içinde artı 2 ve artı 4 derecede muhafaza ediliyor. Bu arada, trüf mantarları, yer altından çıkarıldığı için uygun saklama koşullarında uzun süre muhafaza edilebiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gerekli analizleri yapılan mantarın ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor. 

VAN

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Oscar'lı aramada kamyonette 86 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Oscar'lı aramada kamyonette 86 kilo eroin ele ...
Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ...
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, hayvancılıkla ilgili sorunları ele aldı
YEREL HABERLER Türk Veteriner Hekimleri Birliği, hayvancılıkla ...
Başkale’de ev yangını
YEREL HABERLER Başkale’de ev yangını
14 yaşındaki Serkan’ın öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Serkan’ın öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk ...
Şüphe üzerine durdurulan araçta çuval çuval eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta çuval çuval eroin ele ...
Başkan Berge: “İlçede yüksek oranda kayıt dışı esnaf bulunmaktadır”
YEREL HABERLER Başkan Berge: “İlçede yüksek oranda kayıt dışı esnaf ...
Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın ...
Van’da 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Kandil’de yakalanan 2 örgüt mensubu tutuklandı
YEREL HABERLER Kandil’de yakalanan 2 örgüt mensubu tutuklandı
Türkan´ın bağlama hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Türkan´ın bağlama hayali gerçek oldu
Bin 600 kilometreden gelen sıcaklık
YEREL HABERLER Bin 600 kilometreden gelen sıcaklık
Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha Başkan Akman’dan Vanlı iş adamlarına ‘doğduğunuz yere yatırım yapın’ çağrısı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı ...
Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma
YEREL HABERLER Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere ...
14 yaşındaki Serkan’ın mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Serkan’ın mahalledeki arkadaşları ...
14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli ...
Van kahvaltısında ‘Yusuf Konak’ imzası
YEREL HABERLER Van kahvaltısında ‘Yusuf Konak’ imzası
Van'da yabani hayvanlar için yem takviyesi
YEREL HABERLER Van'da yabani hayvanlar için yem takviyesi
Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere çorba ...
Tahta paletlerin altında sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Tahta paletlerin altında sıkışan köpek itfaiye ...
Mezrada ahır yangını
YEREL HABERLER Mezrada ahır yangını
VASKİ ekibi karlı dağları aşarak arızaları gideriyor
YEREL HABERLER VASKİ ekibi karlı dağları aşarak arızaları gideriyor
Van’da geceli gündüzlü karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van’da geceli gündüzlü karla mücadele çalışması
Çocukların kızak keyfi Uzun aradan sonra şehir merkezinde etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Çocukların kızak keyfi Uzun aradan sonra şehir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X