D\u00fcnyada sadece Van G\u00f6l\u00fc\u2019nde ya\u015fayan ve \u00fcreme d\u00f6neminde suyun ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n tersine y\u00fczerek tatl\u0131 sulara g\u00f6\u00e7 eden inci kefalinin korunmas\u0131 amac\u0131yla al\u0131nan \u00f6nlemler sayesinde bal\u0131\u011f\u0131n boyu 18 santimetreden 25 santimetreye kadar uzad\u0131. Van G\u00f6l\u00fc\u2019nde ya\u015fayan endemik bir t\u00fcr olan inci kefali (Van Bal\u0131\u011f\u0131), her y\u0131l 15 Nisan15 Temmuz tarihlerinde tatl\u0131 sulara g\u00f6\u00e7 ederek, neslinin devam\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in \u00fcremesini ger\u00e7ekle\u015ftiriyor. G\u00f6\u00e7 s\u0131ras\u0131nda ka\u00e7ak avc\u0131lar\u0131n hedefi haline gelen bal\u0131klar, son y\u0131llarda Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc koordinasyonunda al\u0131nan tedbirler sayesinde bal\u0131\u011f\u0131n hem boyu uzad\u0131 hem a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 artt\u0131. Van Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k ve Su \u00dcr\u00fcnleri \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, av yasa\u011f\u0131 d\u00f6neminde oldu\u011fu gibi avlanma d\u00f6neminde de denetimlerine devam ediyor. Bug\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019nin 81 ilinde e\u015f zamanl\u0131 yap\u0131lan su \u00fcr\u00fcnleri denetimleri, Van\u2019da da yap\u0131ld\u0131. Bu kapsamda perakende sat\u0131\u015f yerleri, kara \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktalar\u0131, tekneler, bal\u0131k halleri ve bal\u0131k depolar\u0131nda 3 10 Ocak tarihleri aras\u0131nda 8 g\u00fcn boyunca s\u00fcrekli denetimler yap\u0131lacak. Bug\u00fcn itibariyle Van\u2019da 07.00 saatlerinde ba\u015flayan denetimler \u00e7er\u00e7evesinde; bal\u0131k boylar\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc ve tazelik durumu incelendi. Yap\u0131lan denetimlerde bal\u0131klar\u0131n asgari boyun \u00fczerinde oldu\u011fu g\u00f6zlemlenirken, inci kefalinin boyu ise dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. \u00d6zellikle inci kefali bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n boyu 18 santimetreden 25 santimetreye kadar \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. D\u00fczenli denetimlerle ka\u00e7ak bal\u0131k av\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7en Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, jandarma ve di\u011fer ilgili kurumlar\u0131n av yasa\u011f\u0131 \u00f6ncesi ve sonras\u0131 denetimleri kararl\u0131kla s\u00fcrd\u00fcrmesi inci kefalinin boyuna yans\u0131d\u0131. \u201cVan bal\u0131\u011f\u0131 yeterince b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u201d \u0130HA muhabirine konu\u015fan Murat Demir isimli bal\u0131k\u00e7\u0131, yap\u0131lan denetimlerin olumlu sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir seviyeye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131na \u015fahitlik etti\u011fini belirtti. Daha \u00f6nce 17 adet bal\u0131\u011f\u0131n bir kilogram olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, \u015fimdi sadece 8 bal\u0131\u011f\u0131n bir kilo a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131na ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden bal\u0131k\u00e7\u0131 Demir, \u201cBen eski bir bal\u0131k\u00e7\u0131y\u0131m. \u0130lk bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k mesle\u011fine ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m d\u00f6nemde 1617 adet Van bal\u0131\u011f\u0131 bir kilogram gelirdi. Ancak \u015fimdi ise 89 bal\u0131k bir kilo geliyor. Son y\u0131llarda Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile ilgili kurumlar\u0131n denetlemesi sonucunda Van bal\u0131\u011f\u0131 yeterince b\u00fcy\u00fcd\u00fc. \u0130nci kefali \u015fu an \u00e7ok lezzetlidir. Hatta baz\u0131 deniz bal\u0131klar\u0131na g\u00f6re daha lezzetlidir. B\u00f6ylece ra\u011fbet de daha \u00e7ok artt\u0131. Van bal\u0131\u011f\u0131 eskiden fakirin yeme\u011fiyken, \u015fimdi zengin de fakir de yiyor\u201d dedi. Bal\u0131klar\u0131n yap\u0131lan denetimlerle stokunun korundu\u011funa dikkat \u00e7eken Demir, Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile di\u011fer ilgili kurumlar\u0131n denetimlerini s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 anlaml\u0131 buldu\u011funu kaydetti.