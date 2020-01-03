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Vanspor ile Bandırma arasında oynanacak maç Van Tivi’de yayınlanacak

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor, ligin 2. yarısına Bandırma deplasmanıyla başlıyor. Gurubun üst sıralarını ilgilendiren bu maçı Van'ın yeni nesil televizyonu Van Tivi naklen yayınlıyor.

Vanspor ile Bandırma arasında oynanacak maç Van Tivi’de yayınlanacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor, ligin 2. yarısına Bandırma deplasmanıyla başlıyor. Gurubun üst sıralarını ilgilendiren bu maçı Van’ın yeni nesil televizyonu Van Tivi naklen yayınlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin ikinci yarısına Bandırmaspor deplasmanı ile başlıyor. Ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Karakobralar, yaklaşık 17 günlük Antalya kampının ardından Bandırma’ya geçecek ve 1 günlük ter idmanının ardından maç saatini bekleyecek. 34 puanla 2. sırada yer alan ve transfer yasağını kaldıran Bandırmaspor ise, önemli transferler yaptı. Yaklaşık 10 gündür Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, kampın ardından Bandırma’ya geçerek hazırlıklarını burada devam edecek.
11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Bandırma Stadı’nda başlayacak maçı Van’ın yeni nesil televizyonu Van tivi canlı yayınlayacak. Van Tivi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Olgun, bu önemli maçın canlı yayınlanmasına izin veren Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlıhan’a teşekkür etti. Olgun, “Bu maçın Vanlılara aktarılmasına izin veren başta Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlıhan, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetine teşekkür ediyorum. Yine bu maçın canlı yayınlanmasında katkı sağlayan CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür ediyorum. Bu maçı Baki Karaca sunacak ve dört farklı kameradan farklı açılarla izleyicilerimizle buluşturacağız” dedi.

VAN

03 Ocak 2020 Cuma

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