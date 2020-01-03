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Geleceğin yüzücüsü Eremsu Cansever’den 3 altın

İHA

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Müsabakasında sporcuların havuzdaki performansları nefes keserken, Eremsu Cansever'in kurbağalama dalında 3 altın madalya alması büyük takdir topladı.

Geleceğin yüzücüsü Eremsu Cansever’den 3 altın

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Müsabakasında sporcuların havuzdaki performansları nefes keserken, Eremsu Cansever’in kurbağalama dalında 3 altın madalya alması büyük takdir topladı.
Van Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yüzme yarışına 1314 yaş grubunda 154 erkek ve 94 bayan sporcu katıldı. Yarışlara; serbest, kurbağalama, sırt üstü ve kelebek dallarından katılan sporcular, tüm hünerlerini sergiledi. Yoğun bir ilgiyle izlenen yarışlar, seyircilerin tezahüratlarıyla daha da heyecanlı hale geldi. Yarışı başarıyla bitiren sporcular ise, sevinçlerini hoca ve velileriyle paylaştı.
Van’da böylesi bir havuzun hizmete girmesiyle birlikte kısa sürede yüzme sporuna olan ilginin artığını ifade eden Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Mustafa Iğdır, “Bu tablo elbette Van için güzel bir gelişmedir. Kısa sürede halkımızın bu spora olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bu yıl düzenlediğimiz Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Müsabakalarına 18 okuldan 248 sporcu iştirak etti. Bu güzel bir rakamdır. Yüzme sporuna ilgi gösterilmesi, alt yapımızın yavaş yavaş güçlendiğini göstermektedir. Zaten alt yapı olmadan üst seviyeye sporcu taşımak mümkün değil. Bu tabloyu daha yukarılara taşıyıp; takım ve bireysel anlamda ve okullar düzeyinde sporcular yetiştirmeyi planlıyoruz. Burada dereceye giren sporcular bir üst grup müsabakalarına katılacaklar. Oradan da çıkan sporcular Okullar Arası Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. Yarışa katılan tüm sporcu ve hocalarına başarılar diliyorum” dedi.

Eremsu Cansever’den 3 altın
Yüzme yarışlarına ferdi olarak 2 bayan sporcuyla katılan Özel Amerikan Kültür Koleji; 3 altın, 1 gümüş madalya alarak rakiplerine fark attı. Okulun 8’inci sınıf öğrencisi Eremsu Cansever, kurbağalama dalında 50, 100 ve 200 metre yarışlarında 3 birincilikle altın madalya alırken, Aliya İzzet Begoviç Ortaokulundan Sueda Umut Polat 2'nciliği ve aynı okulda Nisa Aslan ise 3'üncülüğü paylaştı. 100 metre serbestte ise Namık Kemal Ortaokulundan Rümeysa Uluç 1'inci, Amerikan Kültür Kolejinden Eremsu Cansever 2'inci ve Aliya İzzet Begoviç Ortaokulundan Rojbin Karakoyun 3'üncü oldu. Hiranur Zilan Çırak ise kendi yaş grubunda 50 metre serbest kategoride 3’ncü oldu.
Yüzme yarışında 3 altın ve 1 gümüş madalya ile ferdi müsabakalarda önemli bir başarı elde ettiklerini ifade eden Özel Amerikan Kültür Koleji Müdiresi Semra Odabaşı, yarışma boyunca heyecandan yerinde duramadığını söyledi. Okulun 8'inci sınıf öğrencisi Eremsu Cansever'in katıldığı 3 kategoride rakiplerini geride bırakarak birinci olmasının yaşattığı duygunun çok farklı bir heyecan olduğunu anlatan Odabaşı, eğitim öğretimdeki başarılarına sportif faaliyetlerinde de göstermeye başladıklarını belirterek, "Yüzme yarışmaları çok heyecanlı geçti. İlk kez katıldığımız sportif yarışmada elde ettiğimiz başarı beni oldukça heyecanlandırdı. Bu başarı farklı bir duygu yaşattı bize. Sportif faaliyetlerimize bundan böyle önem vereceğiz. Okulumuz adına yarışan her iki öğrencimizi de kutluyorum" dedi.
Ayrıca takımlar halinde yapılan yarışlarda ise, Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu birinci, Bahçeşehir Koleji ikinci, Hürriyet Koleji ise üçüncü oldu.
Sporcuların yarıştıkları dallarda dereceye girenlere düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi.

VAN

03 Ocak 2020 Cuma

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