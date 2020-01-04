Başkale’de ot ve saman yangını

Van’ın Başkale ilçesinde çıkan ot ve saman yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Başkale ilçesine bağlı Kocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu mahalle sakinlerinin de yardımı ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
VAN
04 Ocak 2020 Cumartesi
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