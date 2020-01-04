Tuşba’da ev yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tuşba’da ev yangını

İHA

Tuşba’da ev yangını

Van merkez Tuşba ilçesinde bir çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

VAN

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:05
  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkale’de ot ve saman yangını
YEREL HABERLER Başkale’de ot ve saman yangını
Her aileye bir Van kedisi 160 yavru Van kedisi sahiplendirildi Van kedilerinin 2020 üreme programı başladı
YEREL HABERLER Her aileye bir Van kedisi 160 yavru Van kedisi ...
Van Valisi Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezi’nde ...
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın acı günü
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın acı günü
Vanlı kuzenler, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı
YEREL HABERLER Vanlı kuzenler, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı
İpekyolu Belediyesinden “Bir Genç Bir Dünya” spor kursları
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden “Bir Genç Bir Dünya” spor ...
Başkaleli öğrencilerden Kütahya’daki ‘Kardeş Okula’ sevgi mektubu
YEREL HABERLER Başkaleli öğrencilerden Kütahya’daki ‘Kardeş Okula’ ...
Kadınlar dost sohbetlerinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Kadınlar dost sohbetlerinde bir araya geldi
Vanlı çocuklar, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı
YEREL HABERLER Vanlı çocuklar, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı
TVHB Başkanı Eroğlu'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret
YEREL HABERLER TVHB Başkanı Eroğlu'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret
Van’daki cumhuriyet savcılarına plaket
YEREL HABERLER Van’daki cumhuriyet savcılarına plaket
Geleceğin yüzücüsü Eremsu Cansever’den 3 altın
YEREL HABERLER Geleceğin yüzücüsü Eremsu Cansever’den 3 altın
Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı
YEREL HABERLER Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı
Vanspor ile Bandırma arasında oynanacak maç Van Tivi’de yayınlanacak
YEREL HABERLER Vanspor ile Bandırma arasında oynanacak maç Van ...
Van TSO’dan ‘sosyal medya hesapları’ açıklaması
YEREL HABERLER Van TSO’dan ‘sosyal medya hesapları’ açıklaması
Van’da "Okut ile Akademik Söyleşi" programı
YEREL HABERLER Van’da "Okut ile Akademik Söyleşi" programı
Vali Bilmez’den VASKİ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den VASKİ’ye ziyaret
Van'da 2 dilencinin üzerinden 1395 TL çıktı
YEREL HABERLER Van'da 2 dilencinin üzerinden 1395 TL çıktı
Bilgi Denizi 2020 yılına hızlı başladı
YEREL HABERLER Bilgi Denizi 2020 yılına hızlı başladı
Van’da kar temizleme çalışması
YEREL HABERLER Van’da kar temizleme çalışması
İnci kefalinin boyu 7 santimetre uzadı Koruma çalışmaları meyvesini vermeye başladı
YEREL HABERLER İnci kefalinin boyu 7 santimetre uzadı Koruma ...
Van'da ele geçen trüf mantarı, son kez satışta
YEREL HABERLER Van'da ele geçen trüf mantarı, son kez satışta
Van’da yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı
YEREL HABERLER Van’da yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL ...
'Oscar'lı aramada kamyonette 86 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Oscar'lı aramada kamyonette 86 kilo eroin ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X