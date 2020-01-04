Van büyükşehir belediyesi kadın voleybol takımı 2. sıraya yerleşti

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, son haftalarda aldığı galibiyetlerle liderin bir puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.

Türkiye Voleybol 2. Ligi 8. Grupta mücadele eden Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, grubunda yoluna istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Aldığı üst üste galibiyetlerle adından söz ettiren Van ekibi, mücadele ettiği grupta liderliğe bir adım daha yaklaştı. Son olarak Hakkari Mehmet Akif Ersoy Kadın Voleybol takımı ile Hakkari Gençlik Hizmetleri Voleybol sahasında karşı karşıya gelen Vanlı kızlar, 625, 2025 ve 1325 kazandığı setlerle 30 ile parkeden ayrıldı. Bu skorla birlikte 25 puan ile lider Cizre Belediyesinin bir puan gerisinde ikinci şırada yer alan Van ekibi, 11 Ocak Cumartesi günü Fevzi Çakmak İlkokulu Spor Salonunda Peyas Spor Voleybol takımını ağırlayacak.

VAN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:05

YATSI 18:27

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