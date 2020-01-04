Milli sporcu Nur Tatar Vanlı Tekvandocularla bir araya geldi

Dünya Tekvando şampiyonu Milli sporcu Nur Tatar, Vanlı sporcularla bir araya geldi.

Dünya Tekvando şampiyonu Milli Sporcu Nur Tatar, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen söyleşide, Vanlı sporcularla bir araya geldi. kendi adının verildiği Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen söyleşiye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Tekwando İl Temsilcisi Murat Yazlık, Vanlı sporcular ve aileleri katıldı. Tekvandu İl Temsilcisi Murat Yazlık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın selamlama konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, bugün bu salonda yaşanılan durumun, en zor şartlarda dahi bir insanın neyi başarabileceğinin en somut örneği olduğunu vurgulayarak, “Feodal yapının egemen olduğu, erkek egemenliğinin çok ön planda olduğu bir toplumda, bir kızımız hayal kuruyor, o hayalin peşinden gitmek için kıt imkanlarla gece gündüz çalışıyor, daha sonra yaşadığı kente kendi ismini taşıyan en büyük tesisi yaptırıyor ve o tesiste kendisi gibi hayal kuran gençlerle bir araya geliyor. Bu başarının sırrını en iyi anlatan örnektir. Onun için hayatta başarılı olmuş ne kadar insan, ne kadar aile, toplum varsa hepsi ciddi bir bedel ve emek sarf ederek o başarıyı elde etmiştir. Hayata emek sarf etmeden, alın teri dökmeden elde edilmiş hiçbir başarı yoktur” dedi.



“Ahlaki kaygılarla çocuklarımızı eğitimden, spordan uzak tuttuk”

Sporculara genç sporculara ve ailelerine de seslenen Vali Bilmez, “İçinizde daha nice Nur Tatarlar gizli. İçinizden yüzlerce Nur Tatarlar çıkacak. Sadece spor alanında değil, bilim alanında da, liderlik alanında da, ticaret alanında da çıkacak. Bizim kurtuluşumuz eğitimden, hayal kurmaktan ve bu hayalin peşinden koşmaktan geçiyor. Birbirimizi kucaklayacağız, birbirimize sahip çıkacağız ve ailemiz, aşiretimiz ne olursa olsun bizim gibi olmayanlara da saygı duyacağız. Bir zamanlar ahlaki kaygılarla çocuklarımızı eğitimden, spordan uzak tuttuk. Ama maalesef daha ahlaklı bir nesil de yetiştiremedik. Hem çağın gerisinde kaldık hem de kaygılarımız maalesef tuzağımız, hastalığımız oldu. Onun için ne olur bu çocuklarımıza güvenelim ve bu çocuklarımızın yeteneklerine göre elinden tutalım ve hayallerini gerçekleştirmeleri içinde yardımcı olmaya çalışalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından söyleşisini yapmak üzere sahneye çıkan milli sporcu Nur Tatar ise, genç sporculara başarısının kısa bir öyküsünü anlattı. 5 yaşında Tekvandoya başladığını dile getiren Tatar, “Şu an sizin imkanlarınız bende yoktu. O zamanlar kız çocuklarının Tekvando yapmasına çok karşı olan insanlar vardı. Ama ben her şeye ve herkese rağmen kendi hayallerimin ve hedeflerimin peşinden koştum. Gerçekten bir insan isterse eğer çok şeyi başarabilir. Sadece bunu istememiz yeterlidir. Hiç bir zaman pes etmedim. İnanıyorum ki hepiniz de çok güzel başarılar elde edeceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra sporcuların sorularına cevap veren Tatar, onlarla fotoğraf çekti. Program toplu halay çekilmesi ile sona erdi.

VAN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:49

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