Gürpınar'da ev yangını

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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gürpınar ilçesine bağlı Karakoç Mahallesi'nde üzerinde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahale sonrası yangın söndürülürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi.

VAN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:50

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