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'Hayır Kapısı Gönüllüleri' Vanlı çocukları sevindirdi

DHA

VAN'da, kış ayının sert geçtiği Bahçesaray ilçesindeki öğrenciler için 'Hayır Kapısı Gönüllüleri', kışlık mont, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. 700 öğrenciye yardımda bulunan derneğe destek için Devlet Tiyatrosu sanatçısı Yeşim Gül de kente geldi. Çocuklara hediyelerini dağıtan Gül, bir öğrencinin ayağındaki yırtık lastik ayakkabı ve ıslak çorabı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Gül, "Çocuklarımızın yüzleri gülüyor. Onların bu gülüşleri karşısında duygulandım" dedi.

VAN'da, kış ayının sert geçtiği Bahçesaray ilçesindeki öğrenciler için 'Hayır Kapısı Gönüllüleri', kışlık mont, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. 700 öğrenciye yardımda bulunan derneğe destek için Devlet Tiyatrosu sanatçısı Yeşim Gül de kente geldi. Çocuklara hediyelerini dağıtan Gül, bir öğrencinin ayağındaki yırtık lastik ayakkabı ve ıslak çorabı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Gül, "Çocuklarımızın yüzleri gülüyor. Onların bu gülüşleri karşısında duygulandım" dedi.
İstanbul'da yaşayan Ağrılı güzellik uzmanı Nurten Yetişir, iki yıl önce sosyal medya hesabında maddi durumu iyi olmayan çocuklar için 'Hayır Kapısı Gönüllüleri Projesi' adı altında kampanya başlattı. Kampanyaya ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Birçok eğitim gönüllüsü, çocuklar için destekte bulunacağını söyledi. Kampanyaya ilk destek de Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve dizi oyuncusu Yeşim Gül'den geldi. Kampanya kapsamında toplanan kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemeleri şu ana kadar Ağrı, Sivas, Erzurum, Erzincan, Malatya ve Bitlis'te yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaştırılarak teslim edildi.
ÇOCUKLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR
Kampanya sorumlusu Nurten Yetişir, destek veren dizi oyuncusu Yeşim Gül ve İstanbulBağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Aslı Çolak ile birlikte Van'a geldi. Ağız Diş Sağlığı Müdür Yardımcısı İbrahim İnan ve sağlık çalışanlarının da destek verdiği kampanyada, eğitim gönüllüleri 14 kişilik ekiple kent merkezine 140 kilometre uzaklıktaki Bahçesaray ilçesine gitti. 3 saat süren yolculuğun ardından ekip, kışın en sert geçtiği 2 bin 985 rakımlı Karabet geçidinde kısa bir mola verip, kar manzarası altında araçta çalınan şarkılar eşliğinde halay çekti.
Ekip, daha sonra ilçeye bağlı 17 mahalledeki okulda eğitim gören çocuklara yardımlarını ulaştırmak için harekete geçti. Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz'ın da aralarında bulunduğu gönüllüler, ziyaret ettikleri okullardaki 350 öğrenciye mont ve ayakkabıları kendi elleriyle giydirdi. Gönüllüler, çocuklara diş macunu, diş fırçası, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri de dağıttı. Van merkezde de maddi durumu iyi olmayan 12 aile ve 2 okulu da ziyaret edip, yardımda bulunan 'Hayır Kapısı Gönüllüleri', Van genelinde toplam 700 öğrenciye mont, bot ve kırtasiye dağıttı.
LASTİK AYAKKABI GİYEN ÇOCUKLAR İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Dizi oyuncusu Yeşim Gül, 6 yaşındaki bir çocuğun ayağındaki lastik ayakkabıları ve ıslak çorapları çıkartırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşurken zor anlar yaşayan Gül'ü kampanya sorumlusu Nurten Yetişir teselli etti. Dizi oyuncusu Gül, ellerinden geldiğince zor koşullar altındaki çocuklara yardım götürmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu. 
"Çocuklarımızın yüzleri gülüyor. Onların bu gülüşleri karşısında duygulandım. Bu kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok zor koşullarda buraya geldik. Ama hiç önemli değil. Önemli olan buradaki çocuklarımızın ısınması ve yüzlerinin gülmesi. Elimizden geldiğince özellikle Doğu bölgesinde iklimi zor olan yerlere bir an önce ulaşmak istiyoruz. Buralar çok zor bölgeler. Soğuktan gözlerimizde yaş akıyor. Ama mutluyuz. Çünkü çocukları mutlu edeceğiz. Elimizden geldiğince çok çocuğa dokunmak istiyoruz ve çok şey yapmak istiyoruz. Destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Çocuklarımıza bot, mont, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini teslim ettik. Van merkez ve Bahçesaray ilçesinde 700 öğrenciye yardımda bulunduk. Yetim çocukları evlerinde ziyaret edeceğiz. İlk defa Bahçesaray'a geldim. Burası çok güzel, çok beğendim. İnsanları çok iyi. Devlet Tiyatrosuyla birçok yere turne yaptım. Ama Van inanılmaz güzel bir yer. İyi ki de gelmişim."
BURAYA ONLARIN İÇİNİ ISITMAYA GELDİK
Kampanyayı yürüten Nurten Yetişir ise yaptıkları yardımlarla kendilerinin de mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Bu bölgedeki çocuklarımızın durumu gerçekten iyi değil. Çorapları yok, çoğunun montları yırtılmış. İşte bu çocuklar için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Öğrencilerimize diş macunundan diş fırçasına, kırtasiye malzemesinden oyuncağına, mont, bot yardımında bulunduk. Biz buraya onların içini ısıtmaya geldik. Onların içi ısınırken, bizim de yüreğimiz ısındı aynı zamanda. Çok mutluyuz. Bu mutluluğun tarifi yok. Van'da 2 okul, 12 aileyi ziyaret edeceğiz. Bahçesaray'da da 17 okulda okuyan 350 öğrencimize yardımda bulunduk. Daha önce Ağrı, Hakkari, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Malatya'da 10 bine yakın öğrenciye ulaştık. 2020'de hedefimiz bu rakamı 20 bine ulaştırmak. Şu an yüzlerce gönüllümüz var. Van'da da 15 gönüllümüz var. Bu gönüllülerimiz çocuklar için canla başla çalışıyor. Bu kampanyayı 2 yıl önce sosyal medya hesabımda 'Hayır Kapısı gönüllüleri' adı altında başlattım. Kampanyaya destek her geçen gün çığ gibi büyüdü. Destek veren başta ünlü isimler olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."
'Hayır Kapısı Gönüllüleri' yardımda bulundukları mahalle okullarındaki çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi. Çocuklar da giydikleri yeni kıyafetleriyle el sallayıp, gönüllülere teşekkür etti.

VAN

06 Ocak 2020 Pazartesi

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