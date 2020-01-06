Koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi

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Van’ın Edremit ilçesinde koyun yüklü kamyonette yapılan aramada 32 kilo 62 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Ocak 2020 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında, koyun yüklü 34 plaka sayılı kamyonette şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, kasa tabanına zulalanmış 62 paket halinde toplam 32 kilo 62 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü İ.A. ve yolcu C.Y. isimli 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

VAN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

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