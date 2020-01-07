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TÜMKİAD, İran’da iş geliştirme protokolleri imzaladı

İHA

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, il başkanları ve yönetimi ile birlikte İran'da iş geliştirme protokolleri imzaladı.

TÜMKİAD, İran’da iş geliştirme protokolleri imzaladı

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, il başkanları ve yönetimi ile birlikte İran’da iş geliştirme protokolleri imzaladı.
TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, İl Başkanı Müslim Birdal ve yönetimi ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere İran’a adeta çıkarma yaptı. Üç gün süren ziyaretleri sırasında Urmiye, Zencan ve Tahran’da görüşmeler yapan Başkan Tanrıkulu ve yönetimi, burada iş geliştirme protokolleri imzaladı. Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan TÜMKİAD Van Şube Başkanı Müslim Birdal, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik bir dar boğazın yaşandığına dikkat çekerek, “İran’a komşu olmamız hasebiyle ilişkilerimizi ve ticaretimizi geliştirebilmek ve bunu değerlendirmek amaçlı ziyaretimiz oldu. Genel Başkanımız Nihat Tanrıkulu ve yönetim kurulu ile birlikte gittik. İl olarak Urmiye’de teknokent ve organize sanayi bölgesinde iş geliştirme protokolü imzaladık. Daha sonra İran’ın maden şehri olan Zencan’a geçtik. Burada iş adamları ile sağlık, eğlence ve tarih turizminin yanında madencilikle ilgili bir protokol imzaladık. Ardından Tahran’da organize serbest bölgesinde bir iş ortaklığı protokolü imzaladık. Bu protokol ile oradan herhangi bir ülkeye ürün gönderebiliriz. Ama en büyük özelliği yatırımcılarımız isterse orada kendilerine fabrika tahsis edilebilir ve kendi markaları ile üretim yapabilirler. Çünkü oranın kendi gümrüğü ve havaalanı var. Yani istediği ürünü oradan Avrupa’ya gönderebilir. Bu bizim açışımızdan çok önemli bir protokoldü” dedi.
Ziyaretleri sırasında Urmiye, Tahran ve Zencan’da temsilcilikler oluşturduklarını dile getiren Birdal, “Bu illerde artık TÜMKİAD’ın temsilcilikleri var. Eğer bir iş insanımız İran’a gidip iş yapacaksa, orada herhangi bir hukukçu, mali müşavir veya gümrük müşaviri aramasına gerek yok. Oradaki arkadaşlarımız bu hizmeti kendilerine sunacak. TÜMKİAD’da Türkiye’de İranlı yatırımcılara aynı hizmeti sunacak. Yani TÜMKİAD’ın Türkiye’deki ofisleri İran’daki yatırımcılara, İran’daki ofislerimiz de Türkiye’deki yatırımcılara hizmet verecek” ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerinde gümrük kapıları ile ilgili sıkıntılarını da dile getirdiklerini aktaran Başkan Birdal, “Kapıköy Gümrük Kapısının transite açılması, oradaki yığılmanın önüne geçilmesi ve mümkünse yüzde 50 aracın bu kapıya yönlendirilmesini istedik. Aynı zamanda haftada iki sefer yapan tren seferlerini görüştük ve tüccarlarımızın, ithalat ve ihracat yapan insanlarımızın demir yollarından daha çok faydalanmasını beklediğimizi dile getirdik. Üçüncü bir talebimiz, burada havayolu şirketinin kurulması oldu. Yani VanZencan, VanTebriz ya da VanTahran arası uçak seferlerinin yapılmasını görüştük. Çünkü bizim için günde en az bir gidiş bir geliş ya da haftada üç dört seferin yapılması çok elzemdir. Yine hem İran hem Türkiye tarafından ürünlere bırakılan ihracat ve ithalat yasağını ele aldık. Bizim gözümüz burada kaçak çay, sigara veya mazotta değil, niyetimiz legal, yasal, vergisi ödenen, gerçek anlamda ticaretin geliştirilmesidir. Sigara, çay, mazot bunlar sadece ülke ekonomisine zarar sağlar. Bizim ise Van ile Urmiye arasında bir serbest bölgenin oluşturulması talebimiz var. Burada insanlar gidip vergisini ödeyerek istediği kadar mal alsın istiyoruz. İnşallah bir hafta içerisinde bununla ilgili açıklama gelecek ve biz de bunu kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

VAN

07 Ocak 2020 Salı

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