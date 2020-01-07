Tuşba Belediyesi ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesi imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tuşba Belediyesi ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesi imzaladı

İHA

Van'ın Tuşba Belediyesi ile Memur Sendikaları Federasyonuna (MemurSen) bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) Van Şube Başkanlığı arasında 81 memuru kapsayan 2 yıllık 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Tuşba Belediyesi ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesi imzaladı

Van’ın Tuşba Belediyesi ile Memur Sendikaları Federasyonuna (MemurSen) bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) Van Şube Başkanlığı arasında 81 memuru kapsayan 2 yıllık ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesi imzalandı.
Tuşba Belediyesinde düzenlenen imza törenine Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, BemBirSen Van Şube Başkanı Harun Altın, Tuşba Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Muammer Kadir Aras katıldı. İmza töreninde konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, amaçları çalışanlarının alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını vermek olduğunu ifade etti. Yapılan sözleşmenin çalışanlara jest değil, hak ettikleri alın terinin karşılığı olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Arkadaşlarımızın motivasyonunu yükseltmek amacıyla güzel bir sözleşme imzaladık. El ele vererek çok daha iyi hizmet edeceğimizi ümit ediyorum” dedi.
Tuşba Belediyesi olarak, Türkiye’de mali disiplini ve kurumsal yapısı en güçlü belediyelerden biri olduklarını dile getiren Başkan Akman, bu disiplinli çalışmayı sürdüreceklerini kaydederek, “Tuşba’mıza değer katan çalışmalarımızın da bundan alın teri ve emeği var. Bu alın terinin karşılığını da idare olarak çalışanlarımıza en üst düzeyde ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesi imzalayarak verdik. Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.
BemBirSen Van Şube Başkanı Harun Altın ise, sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, memurlar adına Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür etti.

VAN

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da ‘Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor’ projesi
YEREL HABERLER Van’da ‘Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor’ projesi
TÜMKİAD, İran’da iş geliştirme protokolleri imzaladı
YEREL HABERLER TÜMKİAD, İran’da iş geliştirme protokolleri imzaladı
Bahçesaray ışıl ışıl
YEREL HABERLER Bahçesaray ışıl ışıl
Van’da boks il birinciliği müsabakaları
YEREL HABERLER Van’da boks il birinciliği müsabakaları
Van Gölü Havzası’nda yabancı tür tehlikesi Yabanı türler havzadaki doğal türleri tehdit ediyor Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş: “Yabancı türleri bölgemizde istemiyoruz”
YEREL HABERLER Van Gölü Havzası’nda yabancı tür tehlikesi Yabanı ...
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı
Van'da metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı
Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar
YEREL HABERLER Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar
Park halindeki midibüs yandı
YEREL HABERLER Park halindeki midibüs yandı
Van’da ‘beton yollar’ konulu seminer
YEREL HABERLER Van’da ‘beton yollar’ konulu seminer
HDP'li Duman ile 14 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER HDP'li Duman ile 14 kişi hakkında 15'er yıla kadar ...
Prof. Dr Battal’dan Van YYÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Prof. Dr Battal’dan Van YYÜ’ye ziyaret
Park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yandı
Tuşba’da ömrünü tamamlayan araç lastikleri ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Tuşba’da ömrünü tamamlayan araç lastikleri ekonomiye ...
Öğrencilerin duyarlılığına iş adamından tam destek Vanlı iş adamı Feridun Irak, yaşadığı caddeyi kuş yemlikleriyle süsledi Öğretmen Yeliz Sevin: “Merhamet duygusu bulaşıcıdır”
YEREL HABERLER Öğrencilerin duyarlılığına iş adamından tam ...
Çözüm Kolejinde bursluluk sınavı heyecanı
YEREL HABERLER Çözüm Kolejinde bursluluk sınavı heyecanı
Kış ortasında merada hayvan otlatma sevinci Vanlı besiciler kar yağışının az olması nedeniyle hayvan yeminden tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Kış ortasında merada hayvan otlatma sevinci Vanlı ...
Koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi
(Özel) Vanlı mantar üreticisi yeşil küf ilacı yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Vanlı mantar üreticisi yeşil küf ilacı yaptı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Koyun yüklü kamyonette 32 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Koyun yüklü kamyonette 32 kilo eroin ele geçirildi
'Hayır Kapısı Gönüllüleri' Vanlı çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER 'Hayır Kapısı Gönüllüleri' Vanlı çocukları sevindirdi
Gürpınar'da ev yangını
YEREL HABERLER Gürpınar'da ev yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X