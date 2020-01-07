80 kilo trüf mantarı 27 bin liraya satıldı

Van’da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, dördüncü ihale sonunda 27 bin 100 liraya satıldı.

Van'da geçen ay el konulan 80 kilogram trüf mantarı, www.eihale.gov.tr adresi üzerinden Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkarılmıştı. 1 milyon 10 bin lira olarak ihaleye çıkarılan trüf mantarı, üçüncü ihalede de alıcı bulamamıştı. 18 bin lira bedelle 3 Ocak'ta dördüncü kez ihaleye çıkarılan 80 kilo trüf mantarı, 27 bin 100 lira bedelle Bursa'dan bir alıcıya satıldı.

VAN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:50

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