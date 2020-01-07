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Başkan Takva: “Ekonomide ‘bizde varız’ demelisiniz”

İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen girişimcilik eğitimini tamamlayan kadın girişimciler için sertifika töreni yapıldı.

Başkan Takva: “Ekonomide ‘bizde varız’ demelisiniz”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen girişimcilik eğitimini tamamlayan kadın girişimciler için sertifika töreni yapıldı.
Van TSO Rifat Hisarcıklıoğlu Salonunda düzenlenen törende 2225 Aralık 2019 tarihleri arasında girişimcilik eğitimine katılan 24 kadın girişimci sertifikasını aldı. Gerçekleştirilen törende konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, girişimciliğin 3 temel faktörünün yetenek, cesaret ve bilgi olduğunu söyledi. Takva, “Bu faktörleri içinde barındırarak bu eğitime katılan 24 kadın arkadaşımız, bugün itibari ile iş kurmak üzere ehliyetlerini almış bulunmaktalar. Odamız tarafından bugüne kadar yaklaşık 55 girişimcilik eğitimi düzenlenmiş, yaklaşık bin 650 kişiye girişimcilik sertifikası verilmiştir. Ancak eğitimler sonrasında iş yeri açma verilerine bakıldığında, bu katılımcıların yaklaşık yüzde 15’i cesaret göstermiş ve ticari teşebbüste bulunmuştur” dedi.
Kadın girişimcilere önerilerde bulunan Van TSO Başkanı Takva, “1 milyon 123 bin 784 olan kent nüfusunun 549 bin 323’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Bu rakam, oransal olarak yüzde 48,88’e denk gelmektedir. Ancak odamız verilerinde kadın girişimcilerin sayısına bakacak olursak, 285 ile 300 arasında değişkenlik gösteren bir üye sayımız vardır. Bu rakamlar nüfusa oranla çok düşük kalmaktadır. Yine kadın çiftçi oranında ise yüzde 3,6 ile ülke genelinde sondan ikinci sırada yer almaktayız. Sizler bu rakamların daha üst seviyelere taşınması için bir mücadele sergilemelisiniz” diye konuştu.

“İş aramayın iş kurun”
Konfüçyüs’ün “ağacın tepesine çıkmak için yıldızları hedefleyin” sözüyle konuşmasını süren Takva, şöyle dedi:
“Geri adım atmadan, yaratıcı fikirlerle, cesaret içerisinde, yenilikçi bir perspektifle yeni istihdam alanları oluşturmalı ve kent ekonomisinde ‘bizde varız’ demelisiniz. Biz her zaman ‘iş aramayın iş kurun’ şiarıyla yeni girişimcileri teşvik etmek üzere bir slogan geliştirdik. Sosyal yaşamı güzelleştirdiğiniz gibi iktisat alanını da güçlendirmelisiniz. Bu temenni ve dileklerle bizlere güç vereceğinizi ümit ediyor, oluşturacağınız iş alanlarıyla kent ekonomisinde söz sahibi olacağınıza olan inancımla hepinizi sevgiyle selamlıyorum.”
KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük ise, KOSGEB’in bir yandan mevcut KOBİ’lerin gelişimine ve güçlenmesine destek sağladığını diğer yandan yeni girişimcilere katkı sağladığını söyledi. Yörük, “Ülkemizde girişimci sayımızın artması adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Bugün Van TSO ile yaptığımız işbirliği, bu çalışmalara güzel bir örnektir. İlimizdeki ekonomik kalkınma ve istihdam sorununun çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitimi programları gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlerle girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı iş yerlerinin kurulması hedeflenmiştir” diye konuştu.
İl Müdürü Yörük, girişimcilik eğitimleri kapsamında bugüne kadar 24 bin 765 girişimci adayına sertifika verdiklerini ve bu kapsamda bin 271 girişimcinin kendi işlerini kurma imkanı sağladıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van TSO Başkan yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Parin ve Serdar Balandi tarafından kadın girişimcilere sertifikaları takdim edildi.

VAN

07 Ocak 2020 Salı

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