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Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan Van'da 'yetenek taraması'

DHA

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından başlatılan 'Her Şehirde Atletizm' projesi kapsamında, Van'da 13-16 yaş arası 300 çocuğa, Atletizm Teknik Branşlar Sporcu Seçme Taraması yapıldı. Çocuklar, Prof. Dr. Işık Bayraktar başkanlığındaki 15 kişiden oluşan heyet tarafından çeşitli testlere tabi tutuldu. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, projeyle milli takımın altyapısına yetenekli sporcu kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından başlatılan 'Her Şehirde Atletizm' projesi kapsamında, Van'da 13-16 yaş arası 300 çocuğa, Atletizm Teknik Branşlar Sporcu Seçme Taraması yapıldı. Çocuklar, Prof. Dr. Işık Bayraktar başkanlığındaki 15 kişiden oluşan heyet tarafından çeşitli testlere tabi tutuldu. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, projeyle milli takımın altyapısına yetenekli sporcu kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen 'Her Şehirde Atletizm' projesi pilot il seçilen 4 kentten biri olan Van'da başladı. Proje kapsamında 13-16 yaş arası 300 çocuğun yetenek taraması ve detaylı performans ölçümlerinin ilki, Van'ın Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ve 15 kişilik heyet, çocukların yaş ve boy oranını belirledi. Atletizm Teknik Branşlar Sporcu Seçme Taraması'nda kriterlere uyan çocuklar çeşitli testlere davet edildi. Performans testleri sonucunda yetenekli oldukları belirlenen çocukların isimleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Çocuklara gelecek günlerde verilecek eğitim için de Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 4 antrenör görevlendirilecek.
ÇİNTİMAR: MİLLİ TAKIM ALTYAPISINI HAZIRLAMA HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Nur Tatar Spor Salonu'na gelerek çalışmaları izledi. Başkan Fatih Çintimar, federasyon olarak yetenekli çocukları atletizmin teknik branşlarına kaydırabilmek amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi. Çintimar şunları kaydetti:
"Bu proje kapsamında 4 pilot il belirledik. Bu iller Van, Ağrı, Gaziantep ve Zonguldak. Buralarda yaş gruplarına, boy sıralamasına göre çocuklarımızın uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, cirit atma, güllü atma, dizi, çekiç gibi yani atma, atlama ve sprint branşlarına yönlendirebilmek için bu projeyi hayata geçirdik. Çünkü ülkemizin doğu bölgesinde bu branşlarda çok fazla sporcu mevcut değil. Bunu artırabilmek, geliştirebilmek için çocuklarımıza tarama yapıldı. Bu taramadan sonra da seçilen çocuklarımızı burada kampa alarak, o kamp içerisinde bir eğitim süreci geçecek. Bu eğitim yapıldıktan sonra da çocuklarımız o branşların hangisine daha yatkınsa, o branşlarda çocuklarımızı milli takım altyapısı olarak hazırlama hedefiyle yola çıktık. Bu hedefimizi Van'dan başlattık, ardından da Ağrı'da olacağız. Daha sonra Gaziantep ve Zonguldak'ta olacağız. Hedefimiz, Türkiye'nin her bölgesinde, atletizmin her branşını yapılabilecek pozisyona getirebilmek. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da federasyonumuza özel bir destekleri var. Bu bölgelerde dünya çapında sporcularımız var. Ama diğer branşlarda da bu bölgede dünya çapınca sporcuların çıkabileceğine eminiz. Allah nasip ederse ilk eğitimde sonra da genel anlamda bir rapor halinde de bunları paylaşacağız. Çünkü ülkemizin her tarafında her çocuğumuzun yeteneği var. Bu yetenekleri tespit edip, eğitime tabi tutarak da ülkemizin sporuna kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 300 çocuğumuz buraya başvurdu. Biz de bu çocuklarımıza bu test yaptık. Bu projeyi, pilot il olarak ilk Van'da başlattık."
Başkan Çintimar, açıklamalarının ardından beraberindeki Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, spor heyeti ve testten geçen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Spor salonunda yapılan testlerden görüntü
Çocukların boy ve kilolarının ölçülmesi
Fatih Çintimar'ın açıklamaları
Genel detaylar 

VAN

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:30
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