Başkale’de eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki dondu

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları, bir tilkinin donmasına neden oldu.

Başkale ilçesinde donmuş halde bir tilki bulundu. Gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ilçede yaşamı olumsuz etkiliyor. 2 bin 400 rakımlı ilçede gündüzleri hava sıcaklığı sıfırın altında 10 ile 15 derece arasında değişirken, geceleri ise sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. İlçe merkezi Tepebaşı Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar tarafından bir tilkiyi donmuş halde bulundu. Tilkinin ilçe merkezinde yiyecek aramaya gelirken donduğu tahmin ediliyor.

VAN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:50

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