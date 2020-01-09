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Van Adliyesinde dosyalar hızla karara bağlanıyor

İHA

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında dosyalar daha hızlı karara bağlanmaya başlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında dosyalar daha hızlı karara bağlanmaya başlandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma, ihbar, talimat ve kabahat dosyalarının 2019 yılında Adalet Bakanlığının ‘Yargıda Hedef Süre’ uygulaması da nazara alınarak en etkin şekilde karara bağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımız Hazırlık Bürosunda 26 bin 343 soruşturma dosyasına karar verildi. İhbar dosyalarında 2 bin 849 tanesi karara bağlandı. Talimat Büromuzda 6 bin 159 talimat evrakı infazen sonuçlandırıldı. Kabahatler Büromuzda ise 44 kabahat dosyası karara bağlanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın iş yüzde oranlaması ise yüzde 95’dir” denildi.

VAN

09 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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