Van’da bir haftada 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir haftada 27 bin 650 gram kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ocak 2020 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 4 operasyonda toplam 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldığı ve 1 şüphelinin ise adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

VAN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.