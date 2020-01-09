Başsavcı Oğuzhan Dönemez'den şehit ailesi federasyonuna ziyaret

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Federasyon Başkanı Başkanı Ayhan Kahraman ve üyeler tarafından karşılanan Başsavcı Oğuzhan Dönemez, korucuların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Kahraman, "Bugün Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonumuzu ziyaret eden her zaman her yerde şehit ve gazi ailelerimizin yanında olan Van Cumhuriyet Başsavcımız Oğuzhan Dönmez'e şahsım, kahraman güvenlik korucularım ve şehit gazi ailelerim adına dünyanın en güzel hediyesi olan Ayyıldızlı bayrağımızı kendisine taktim ettim. Ziyaretlerinden dolayı Başsavcımıza teşekkür ederim" dedi.

VAN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:50

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