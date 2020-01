Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan gribe karşı aşı önerisi

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, vatandaşları enfeksiyon hastalıklarına karşı savunmasız bırakan gribe karşı grip aşısı önerisinde bulundu.

Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, son bir aydır herkeste benzer belirtilerle ağır bir grip şikayeti gözlendiğini belirterek, “Acaba virüs ‘domuz gribi mi?’ sorularının ardından gerek Sağlık Bakanlığı gerek valiliğimiz kanalıyla açıklamada bulunmuştuk. Sağlık hizmetlerinin temel amacı, bireylerin sağlığını korumak ve hastalıkları engellemektir. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde en önemli halk sağlığı uygulamalarından biri aşılamadır. Grip mevsimine girilmiş olması nedeniyle önlem alması gerektiği yönünde açıklamalarımız oldu. Grip enfeksiyonu her mevsimde ortaya çıkabilir, bununla birlikte grip enfeksiyonlarının çoğu ekimmayıs ayları arasında oluşur. Son yıllarda grip enfeksiyonlarının önemli bir kısmı ocak ve şubat aylarında ortaya çıkmıştır. Grip, influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur. Grip aşısı inaktif; yani ölü bir aşıdır ve her yıl kış aylarında görülmesi beklenen grip virüslerine karşı yeniden hazırlanır. Bu seneki grip aşısında influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) ve influenza B grubu bulunmaktadır. Grip aşısı, kış aylarının başlangıcında kuzey yarım kürede yaşayan insanlara yapılır. Bu genelde eylül, ekim ve kasım aylarıdır. Ayrıca mart, nisan ayında ikinci salgın dönemi olabileceğinden, bu dönemde yaptırmayanlara kış aylarında da aşı yapılabilir. Bu aşıyı gerek aile hekimlerinde gerek eczanelerde temin edebilirler” dedi.



“Risk grubunda olanlar için aşılama önemlidir”

Astım, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, nörolojik ya da nöromuskuler hastalıkları olan çocuklar ve bu çocuklarla aynı evde yaşayan diğer kişilerin risk grubunda olmasa bile mutlaka aşılanması gerektiğini ifade eden Sünnetçioğlu, “Örneğin evde astımlı bir çocuk varsa, evdeki herkesin aşılanması önerilmektedir. Bağışıklık sistemleri baskılanmış kişiler; kanser hastaları, organ ve kemik iliği nakli yapılanlar ve bu kişiler ile aynı evde yaşayanlar, uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve adolesanlar (koma, karaciğer hasarı ve ölüme neden olan Reye Sendromu gelişebilme riski nedeni ile), hasta bakımı ile ilgilenen sağlık çalışanları, 6 ay 5 yaş arası çocuklar (Özellikle 6 ay 2 yaş arası çocuklar), hamile kadınlar (hamileliğin ilk 3 ayından sonra grip aşısı yapılabilir), emziren anneler (bebeğini emziren bir annenin grip aşısı olmasında bir sakınca yoktur),

6 aydan küçük çocukların bulunduğu evlerde yaşayanlar ve özellikle bu çocukların bakımları ile ilgilenenlerin de grip aşısı yaptırmasını öneriyor” diye konuştu.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, Van'da şu an için bir grip salgını bulunmadığını söyleyerek, “Hastalık mevsimsel seyrini sürdürmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızdan, gerek Bakanlığımızın gerekse İl Sağlık Müdürlüğü olarak bizlerin yapmış olduğu uyarılara itibar etmeleri gerektiğini belirtiyoruz. Her sene kış aylarında yaşanıyor. Olağanüstü bir durum yok” şeklinde konuştu.

