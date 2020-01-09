TEGV öğrencileri ‘Vitamin’ depoladı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi öğrencileri için ‘Vitamin Amca’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Balaklı İlkokulu öğrencilerinin “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında düzenlemiş olduğu ‘Vitamin Amca’ isimli tiyatro oyunu bu kez TEGV’deki çocukları için sahnelendi. Balaklı İlkokulu 4. sınıf öğrencileri sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak için tiyatro oyunu sergiledi. Drama eğitmeni Sevgi Yanar yönetimindeki oyun, 4 ayrı gösterimle Muradiye genelinde yaklaşık 250 çocuğa ulaşarak büyük ses getirdi.

Okulda sahnelenen tiyatro oyununu Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’ın eşi Esma Savar, TEGV Muradiye Öğrenim Birim Sorumlusu Buket Müjde, gönüllüler, TEGV’deki çocukları ile aileleri izledi.

VAN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.