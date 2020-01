Van Umut Kervanı 2019 faaliyet raporunu açıkladı

"Annem benim her şeyim"

Van Umut Kervanı, 2019 yılı içerisinde 3 bin 296 aileye toplamda 313 bin 629 TL değerinde ayni ve nakdi yardımlarda bulundu.

Van Umut Kervanı, 2019 yılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. 2019 yılı içerisinde 3 bin 296 aileye toplamda 313 bin 629 TL değerinde ayni ve nakdi yardım yaptıklarını ifade eden Van Umut Kervanı Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yıldırım, bereketli bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Yıldırım, “Sosyal yardımlaşmayı esas alan, muhtacın namerde muhtaç olmaması adına gayret gösterip, toplumun kanayan yarası olan fakirlikle etkin bir mücadele sonucu ortaya çıkan derneğimiz, Elhamdülillah kendisine vazife bildiği bu yardım seferberliğini İslami ve insani bir şuurla çalışarak devam ettirmektedir" dedi.

2019 yılı içerisinde binlerce aileye ulaşıp ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra ailelere gerekli yardımların yapıldığını belirten Yıldırım, “2019 yılı içerisinde; 900 aileye 89 bin 506 TL değerinde gıda, 413 aileye 42 bin 300 TL değerinde giyim, 226 aileye 61 bin 353 TL nakdi, 677 aileye 40 bin 620 TL değerinde kırmızı et, 9 aileye 2 bin 200 TL değerinde ev eşyası, 28 aileye 2 bin 887 TL değerinde kırtasiye, 9 aileye 2 bin 100 TL değerinde kışlık yakacak, 356 aileye 40 bin 662 TL değerinde günlük taze ekmek, 461 aileye 27 bin 660 TL değerinde ayakkabı ve 217 aileye 4 bin 340 TL değerinde un yardımı olup toplamda 3 bin aileye, 313 bin 629 TL değerinde yardımda bulunduk” ifadelerini kullandı.



“Muhtaç ailelere sahip çıkmalıyız”

Açıklamalarında hayırseverlere yardım çağrısında da bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esnaf ve hayırsever vatandaşlarımız, ihtiyaç sahibi ailelerin sesini duysunlar. Gelip bizimle birlikte bu ailelerimizi ziyaret etsinler. Bu ailelerimize birlikte yardımlarda bulunalım. Yardımlarımızın sürekli devam edebilmesi için duyarlı hayırseverlerin bize destek olmasını istiyoruz. Hayırseverlerin bizlere verdikleri yardımlar ne kadar fazla olursa, bizimde muhtaç ailelere yardımlarımız daha da fazla olur. Gerçekten çok zor durumda olan aileler ile karşılaşıyoruz. Kimi aylarca evine et alamazken kiminin de evde kullanacağı halısı dahi olmuyor. Bazen içler acısı durumlarla karşılaşıyoruz. Maddi durumu iyi olan tüm vatandaşlarımız bu ailelerimize ellerinden geldiğince yardımlarda bulunmalıdır. Herkes çevresindeki muhtaçlara yardımlarda bulunursa ciddi manada toplumda huzur sağlanmış olur.”



“İlimizdeki göçmenleri görmezden gelmeyelim”

Ülkelerindeki karışıklıklardan dolayı Van’a göç etmek zorunda kalan Suriyeli ve Afgan göçmenlere de yıl içerisinde çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Yıldırım, “İlimiz sınır olma nedeniyle sürekli farklı ülkelerden göç alıyor. İlimize gelen göçmenlere elimizden geldiğince yardımlarda bulunuyoruz. Her geçen gün bunlarında müracaatları artıyor. Elimizdeki imkanlar bazen yetersiz kalıyor. Bu nedenler hayırseverlerimizin daha duyarlı olmasını istiyor, muhtaç ve ihtiyaç sahibi aileleri gözetmelerini diliyoruz” diye konuştu.

