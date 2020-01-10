Tuşba, İpekyolu ve Edremit AK Parti İlçe başkanları belirlendi

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen mülakat sonucu Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe başkanları belli oldu.

AK Parti Genel Merkezi geçtiğimiz haftalarda Van'ın Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe Başkanlarının istifalarını istedi. Gerçekleşen istifaların ardından yapılan çalışmalar sonucunda hafta başında her üç ilçeden 5'er isim Ankara'ya davet edildi. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan mülakatlar sonucunda ilçe başkanları belirleme süreci tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda AK Parti Edremit ilçe Başkanlığına Sezer Bayramoğlu, Ak Parti İpekyolu ilçe Başkanlığına Ethem Görgülü, AK Parti Tuşba ilçe Başkanlığına ise M. Nuri Başdinç getirildi.

VAN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:50

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