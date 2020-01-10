Başkan Tanış’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, gazetecilik mesleğinin kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmenin yanında, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyerek, “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımız; kamuoyunun bilgilendirilmesinde, ülkemiz ve dünya gündeminin şeffaf, tarafsız ve doğru bir şekilde vatandaşlarımıza aktarılmasında, üstlendiği görev itibariyle en önemli kurumlarımızdan biridir. Ülkemizin her köşesinde özverili çabaları ile insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan basın çalışanlarımız, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olmada misyonunu, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirerek, düşünce hürriyeti ile hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Mesleki sorumluluk bilinciyle karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen fedakarlık ve özveri içinde görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

VAN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

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