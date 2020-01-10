Başkan Sabırlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, yerelden ulusala görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Gazetecilerin görevlerini icra ederken birçok zorlukla karşılaştıklarını ifade eden Başkan Sabırlı, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine de katkıda bulunan gazetecilerin toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, toplumun da yararınadır. Basınımızın gösterdiği gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir. İçinde bulundukları şart ya da koşullar ne olursa olsun görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

VAN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.