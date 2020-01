Başkan Say’dan Vangölü Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla Vangölü Gazeteciler Cemiyetini (VGC) ziyaret etti.

Basın mensuplarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Başkan İsmail Say, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla Vangölü Gazeteciler Cemiyetini (VGC) ziyaret ederek, gazetecilerle bir araya geldi. Beraberinde Belediye Meclis Üyesi Kerem Baynal ile VGC’ye gelen Başkan Say, burada VGC Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sevinç, yönetim kurulu üyeleri Cemal Aşan, Ömer Aytaç Aykaç, Bişar Ulutaş ve Sedat Karatay ile bir araya gelerek günlerini kutladı. Ziyarette yaptığı değerlendirmelerde, Van'da basın mensuplarının özellikle Edremit Belediyesinin hizmet ve projelerinin kamuoyuna aktarılmasındaki desteklerinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Say, bu anlamda katkıda bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür etti. Basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olduğuna değinen Başkan Say, zor şartlarda görev yapmalarına rağmen kamu yararını ön planda tutan tüm medya çalışanlarını takdir ettiğini söyledi.

VGC yönetimi ise, Başkan Say’a bu anlamlı günde basın mensuplarına yönelik yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ettiler.

Edremit özelinde hayata geçirilecek olan projeler başta olmak üzere Türkiye gündeminin de konuşulduğu ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.

