Başkale’de ‘Mahremiyet Eğitimi’ semineri

Van’ın Başkale ilçesindeki aile destek merkezi (ADEM) kursiyerleri ve ilçede yaşayan kadınlara yönelik ”Mahremiyet Eğitimi” semineri düzenlendi.

Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Başkale Aile Destek Merkezi (ADEM) organizasyonuyla Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminer programına Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın eşi Esra Solak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kadın katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Fatma Aslan tarafından verilen seminerde; ‘Mahremiyet nedir? Çocuğun gelişim dönemlerine göre mahremiyet eğitimi, ailelerin bu süreçte dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir? Mahremiyet eğitiminin önemi’ konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim, eğiticiler ve katılımcılar arasındaki karşılıklı görüş ve öneri alışverişiyle sona erdi.

VAN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:50

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