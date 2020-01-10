Abdulahat Arvas’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Arvas, yayımladığı mesajda, "Van'da görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın özverili çalışmaları, bu özel günün anlam ve önemini daha da artırmaktadır. Bilgi, beceri, cesaret ve fedakârlık isteyen gazetecilik, her daim toplum hayatının vazgeçilemez bir unsuru olmuştur. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, gece gündüz demeden karşılaştıkları tüm sıkıntılara göğüs gererek kamu görevini ifa etmeye çalışan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

VAN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

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