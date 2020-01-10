Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Van’da sahne alacak

"Ben hep hip hop'tım"

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Rengi Hakkari Sanat Topluluğu, Salı günü Van’da sahne alacak.

Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının işbirliğiyle Rengi Hakkari Sanat Topluluğu, 14 Ocak 2020 Salı günü saat 19.00’da Van Devlet Tiyatrosunda sahne alacak. Hakkari bölgesi ve Türkiye'nin farklı yörelerine ait oyun ve müzikleri sahneleyen Rengi Hakkari Sanat Topluluğu, daha önce Konya’da, Batman’da, değişik ilçelerde, TRT Kurdu kanalında ve diğer birçok organizasyonda sahne almıştı. 75 kişiden oluşan Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun sahne alacağı etkinliğin bütün vatandaşlara ücretsiz olduğu bildirildi.

VAN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

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