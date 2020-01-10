Van’da ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları başladı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Çeyrek Final müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20192020 sezonu faaliyet programında yer alan ve 12 ilden 12 kız ve 12 erkek takımından 336 sporcunun katılımıyla 1012 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final müsabakaları, bugün Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Kompleksinde start aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, müsabakaların üç gün süreceğini belirtti. Sporculara başarılar dileyen İnanç, "Böylesine önemli bir turnuvada ilimizde sizleri ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. 1012 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan bu önemli şampiyonadan başarılı sonuçlar elde ederek, şubat ayında Gümüşhane ilimizde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final müsabakalarında illerini temsil edecek tüm antrenörlerimize ve sporcularımıza şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.

Yapılan törenin ardından müsabakalara başlandı.

VAN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:50

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