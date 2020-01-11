Van'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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VAN'ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla aranan kişi, yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ismi açıklanmayan şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



VAN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:50

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