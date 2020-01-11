Van Büyükşehir Belediyesi kadın voleybol takımı haftayı galibiyetle kapadı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Peyas Spor Kadın Voleybol takımını 30 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 12. hafta mücadelesinde Fevzi Çakmak İlk/Ortaokulu spor salonunda Diyarbakır ekibi Peyas Kadın Voleybol takımını ağırladı. Mutlak galibiyet parolası ile karşılaşmaya başlayan Van ekibi ilk sette 2516 galip gelirken ikinci sette de rakibini 2512 ile yenmeyi başardı. Son sete kontrollü çıkan Van ekibi 2515 ile seti tamamlayarak karşılaşmadan 30 galip ayrıldı. Ligde yakaladığı istikrarlı gidişatı sürdüren kırmızı siyahlılar, hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı önümüzdeki hafta ise lig de lider konumunda olan Cizre Belediyespor kadın Voleybol takımına konuk olacak.

VAN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:50

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