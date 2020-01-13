Bahçesaray'da eğitime kar tatili

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Van'ın Bahçesaray ilçelerinde okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahçesaray ilçe merkezi ve mahallelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle 13 Ocak 2020 (Pazartesi) tarihinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

VAN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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