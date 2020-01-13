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Van'daki okulda görevli Ganalı öğretmen İngilizce'yi sevdirdi

DHA

VAN'ın Edremit ilçesinde, özel kolejde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gana uyruklu Sadat Habip Saidu (28), eğlenceli ders anlatımı ve kurduğu iyi diyalogla kısa sürede öğrencilere bu dili sevdirdi. Yabancı uyruklu öğretmenle tanışan öğrenciler, karşılıklı İngilizce konuşma pratiği yapma şansını da elde etti.

VAN'ın Edremit ilçesinde, özel kolejde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gana uyruklu Sadat Habip Saidu (28), eğlenceli ders anlatımı ve kurduğu iyi diyalogla kısa sürede öğrencilere bu dili sevdirdi. Yabancı uyruklu öğretmenle tanışan öğrenciler, karşılıklı İngilizce konuşma pratiği yapma şansını da elde etti.
Afrika kıtasının batısında yer alan Gana Cumhuriyeti'nin Cape Coast kentindeki Keyp Kost Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden 2017'de mezun olan Sadat Habip Saidu, geçen yıl Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin eğitim için gönderdiği davetiyeyle Türkiye'ye geldi. Burada 5 ay çalışan Saidu, Ankara'ya gidip, Hürriyet Koleji'ne öğretmenlik başvurusunda bulundu. Koleje kabul edilen Saidu, Van'daki Hürriyet Kolejine İngilizce öğretmeni olarak atandı. 6 aydır Edremit'teki Hürriyet Koleji'nde görev yapan Saidu, farklı ders anlatımıyla, kısa sürede öğrencilerinin İngilizce konuşmasını sağladı. İlk kez yabancı uyruklu bir öğretmenle tanışan öğrenciler, önce şaşırdı ancak alıştıktan sonra Saidu'nun eğlenceli anlatımıyla İngilizceyi kısa sürede konuşmaya başladı.
'VAN'I ÇOK İYİ BULDUM, BURADA IRKÇILIK YOK'
Öğrencilerine zaman zaman espriler yapıp İngilizce konuşan Saidu, 4 kardeş olduklarını, kardeşlerinden birinin ABD, birinin Londra'da, diğerinin ise İspanya'da yaşadığını anlattı. Saidu, "Annem ve babam da Gana'da yaşıyor. Ben de Selçuk Üniversitesi'nin bir ilanını gördüm ve ilana başvurdum. Daha sonra Selçuk Üniversitesi'nin gönderdiği davetiye ile vize aldım. Burada kısa süre çalıştım. Ardından Ankara'da Hürriyet Koleji'ne öğretmenlik için başvurdum. Van'da ihtiyaç olduğu için kolej yetkilileri tarafından Van'a gönderildim ve burada çalışmaya başladım. Van'da ilk günüm çok soğuk geçti. 6 aydır Van'da görev yapıyorum. Van'ı çok iyi buldum. İnsanları çok iyi. Burada ırkçılık yok. Burada çok iyi arkadaşlar edindim. Bana her türlü yardımı yapıyorlar" dedi.
'ÖĞRENCİLERİM BENİMLE HEP İNGİLİZCE KONUŞUYOR'
Öğrencileriyle diyaloğunun çok iyi olduğunu anlatan Saidu, "Sürekli kendimi öğrencilerimin yerine koyuyorum. Öğrencilerim beni sevdikleri için sürekli benimle İngilizce konuşuyorlar ve kısa sürede dillerini çok geliştirdiler. Bu durum öğrenciler için çok iyi oldu. Ben hep burada kalmak istiyorum. İngilizceyi iyi öğrenen öğrenci yetiştirmeyi hedefliyorum" diye konuştu.
'DİL ÖĞRETME NOKTASINDA KULLANILAN YÖNTEM ÇOK ÖNEMLİ'
Hürriyet Koleji Genel Müdürü Ramazan Yavuz ise, dil öğretmenin ana yolunun dile maruz kalma olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Yani o dili konuşmak zorunla kalmakla alakalı bir olay. Tabi bunun için de öğretmenin hiçbir şekilde Türkçe konuşmaması gerekiyor. Böyle olunca İngilizce derslerine yabancı bir kardeşimizin gelmesini tercih ettik. Sadat kardeşimiz Türkiye'ye geldikten sonra 6 ay Konya'da çalışmış. Ondan sonra Ankara'ya Hürriyet Koleji'nde çalışmak için başvuru yapmış. Bölüm olarak kendi ülkesinde İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oluyor olması da çok önemli. Çünkü dilin öğrenme ve öğretme yöntemleri var. Bu yöntemleri de bilmesi bizim için çok önemliydi. Çok güzel diyalog kuruyor. Bizimle diyaloğu çok iyi. Ders dışında da öğretmen arkadaşları ve öğrencilerle sürekli aktif bir şekilde hareket ediyor. Van'da çeşitli aktivitelerde de bulundu. Geçen gün Belediyenin düzenlemiş olduğu futbol turnuvasında onların takımı şampiyon oldu. Öyle olunca tabi öğretme noktasında çok etkili bir dil kullanıyor ve bu da öğrenciler için çok iyi oluyor. İlk ve ortaokul öğrencilerinin İngilizce derslerine giriyor. Öğrenciler onunla konuşabilmek için İngilizce dışında başka bir dil kullanamıyorlar."
ÖĞRETMENİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ
İngilizceyi kısa sürede öğrenen öğrenciler de Ganalı öğretmenlerinin sayesinde bu dili öğrenmeye başladıklarını ifade etti. Öğrencilerden biri, "Çok iyi bir öğretmen. Bizimle diyaloğu çok iyi. Onu çok seviyoruz. Çok iyi bir İngilizce eğitimi veriyor" dedi.

VAN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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