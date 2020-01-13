Gürpınar’da eğitime kar tatili

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Van’ın Gürpınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Yüzlerce yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte; İpekyolu Tuşba, Edremit ve Bahçesaray’dan sonra Gürpınar ilçesinde de okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için (13 Ocak Pazartesi) tatil edildi.

VAN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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