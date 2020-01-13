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AFAD’dan 2019 yılı değerlendirmesi AFAD İl Müdürü Osman Uçar: “2018-2019 yılında 170 olaya müdahale ...

İHA

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, 20182019 yılları içerisinde 170 olaya müdahale ettiklerini ifade ederek, bu olayların 80'inden fazlasının trafik kazaları olduğunu söyledi.

AFAD’dan 2019 yılı değerlendirmesi AFAD İl Müdürü Osman Uçar: “2018-2019 yılında 170 olaya müdahale ettik”

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, 20182019 yılları içerisinde 170 olaya müdahale ettiklerini ifade ederek, bu olayların 80’inden fazlasının trafik kazaları olduğunu söyledi.
Van AFAD Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlerini paylaştı. 2019 yılı ile ilgili değerlendirmede bulunan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar, faaliyetlerinin; afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılacak önlemler olarak ele alındığını söyledi. Nüfusa oranla verilen hizmette Türkiye’de birinci sırada olduklarını vurgulayan Uçar, “Şu an nüfusa oranla eğitim verdiğimiz kişi sayısı 260 bine yakındır. Bu oranla Türkiye’de birinci sıradayız. İstanbul, Ankara gibi büyük iller bizden sayı olarak öndeler, ama nüfus olarak değerlendirdiğimizde bizden gerideler. Bu da bizim eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Hakikaten ne kadar eğitimli olursak, depremlerde o kadar az zararla ve o kadar az masrafla çıkmış olacağız. Çünkü bunun bir maddi bir de can kaybı boyutu vardır” dedi.
81 ilde il afet acil durum müdürlükleri, 11 ilde de birlik müdürlüklerinin dizayn edildiğini dile getiren Uçar, “Van’ın da aralarında bulunduğu 11 ilde bölgesel anlamda hizmet veren araç, gereç, malzeme ve personel kapasitesi geniş olan birlikler kuruldu. Bizler Van İl Müdürlüğü olarak Muş, Bitlis, Hakkari, Siirt ve Ağrı illerine de hizmet vermekteyiz“ ifadelerini kullandı.
20182019 yılları içerisinde Türkiye’de 170 olaya müdahale ettiklerini vurgulayan Uçar, “Bu olayların 80’ininden fazlası ile trafik kazaları başta gelmektedir. Trafik kazalarına müdahaleyi normalde belediyenin itfaiye müdürlüklerinin yapması gerekirken, belediyenin araç, gereç, malzeme ve personel kapasitesi çok yeterli olmadığı için bu görevi yine bizim arama kurtarma personelleri yürütmektedir. Bunun yanında 70 civarında ise mahsur kalma, göçük, çığ ve kayıp gibi olaylar yer almaktadır. Ayrıca Van AFAD İl Müdürlüğü olarak mayıs ayında İran’da yaşanan sel felaketinde lojistik depomuzda mevcut olan battaniye, çadır ve ısıtıcıdan oluşan iki tır ve beş personelimizle yer aldık. Yine sınırda yaşanan hareketlilik nedeniyle Irak’a yardım götürmemiz için bir çalışmamız oldu, ancak güvenlik sorunları ve karşı ülkenin talep etmemesi nedeniyle bu yardımlar gerçekleşmedi. Bununla birlikte bir ekibimiz Şanlıurfa’da. Kısacası biz, ihtiyaç duyulan ülkenin her yerinde görev yapmaya hazırız. 724 esasına göre görev veriyoruz. Hizmet alanımız çok geniş olup, bize gelen çağrıları anında değerlendiriyoruz” diye konuştu.
Van AFAD İl Müdürlüğü olarak yeterli düzeyde araç, gereç ve malzemeye sahip olduklarının altını çizen Uçar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Lojistik depomuzda yaklaşık 4 bin 100 çadırımız bulunmakta olup, bu bölgeye hizmet anlamında ciddi bir rakam. Yine 8 bin 800 battaniyemiz, 5 bin 200 yatak ve bin 440 adet mutfak setimiz bulunmaktadır. Ayrıca gözlem istasyonlarımızın sayısını arttırdık. Ülke genlinde bin 100 civarında deprem gözlem istasyonu kuruldu ve bunların 18 tanesi Van merkez ve farklı ilçelerde yer alıyor. Yine bütünleşik risk haritalarımızı belirledik. Bölgede olası riskler olan kaya düşmesi, çığ ve heyelan gibi olaylar, afete maruz kalınabilecek yerleri, kaya düşmesinin meydana gelebileceği yerleri ve heyelan oluşacak bölgeleri belirledik. Haritada yerlerini netleştirdik ve buralarla ilgili olası kazaları ve can kaybını önlemek içinde risk azalma çalışmaları yürütmekteyiz. Bunun yanında yaklaşık 40 civarında araç filomuz var. Bizim araç ve malzeme noktasında bir eksiğimiz yok, sadece personel noktasında biraz sıkıntımız var. Bu da 81 ilde yaşanan bir sıkıntıdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu personel açığı giderilerek tam kapasiteyle olaylara müdahale için görev başında olacağız. Devletimiz ve hükümetimiz bütün imkanlarıyla, bütün destekleriyle başkanlıklarımız ve illerimiz desteklemektedir. Şu anda yaklaşık 68 personelimiz var. Bu da yetersiz bizim için. Şu an norm kadromuz 100 olmasına rağmen bu sayı da yeterli değildir. Bizde bunu minimize edebilmek adına başkanlığımızın 2019 yılı içerisinde uygulamaya geçirdiği AFAD Gönüllüsü projesi çerçevesinde 300 civarında arama kurtarma gönüllüsüne eğitim verdik. Üç aşamalı bir eğitimden geçen bu AFAD gönüllüleri ile personel ihtiyacını kapatma, olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etme anlamında bu arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.”

VAN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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