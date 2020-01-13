Özalp ilçesinde kar tatili

– Van’ın Özalp ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.
Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bugün için öğleden sonra tatil edildi.
VAN
13 Ocak 2020 Pazartesi
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