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Van’da bu yıl 740 kişi kutsal topraklara gidecek Van’da 21 bin 771 kişi hacca gitmek istiyor

İHA

Van İl Müftüsü Ömer Keskin, hac kura sonuçlarına göre kent genelinde toplam 740 kişinin kutsal topraklara gitmeye hak kazandığını açıkladı.
İl Müftüsü Ömer Keskin, bu yıl kent genelinde 21 bin 771 hacı adayının kuraya katıldığını, bunlardan 740’nın kutsal topraklara gideceğini belirtti. Müftü Keskin, kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarını tebrik etti. Müftü Keskin, “Van ilimizde şu ana kadar 20 bin 422 kişi hacca gitmek için müracaat etmiştir. Bu yıl içerisinde bin 349 hac başvurusunda bulunulmuş. Bu kapsamda 21 bin 771 hac adamız vardır. Bunlar arasında kurada adı çıkan 740 kişi hacca gidecektir. Bunların yüzde 60’ı Diyanet İşleri Başkanlığında, yüzde 40’ı ise acentelerle gidebileceklerdir. Türkiye genelinde ise 2007 yılından bu yana 2 milyon 124 bin 309 kişi hacca gitmek için müracaat etmiştir. Bu yıl başvuruda bulunanların sayısı 174 bin 491 kişidir. Böylece 2020 yılında toplam başvuru sayısı 2 milyon 298 bin 800 kişi olmuştur. Bu yıl Türkiye genelinde hacca 83 bin 430 kişi gidecektir” dedi.

“Kesin kayıtlar başladı”
Kontenjan hesaplanmasının şehirlerin nüfusuna göre yapıldığını hatırlatan Keskin, “Kurada ismi çıkan kişilere başkanlık tarafından kendilerine mesaj gönderildi. Kurada ismi çıkanların eDevlet üzerinden belge alarak bize gelmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın çocuğu bunu kendi başlarına yapamadıkları için veyahut güvenilir ellerle yapılmasını arzu ettikleri için buradan kendilerine yardımcı oluyoruz. Bugün de sabahtan itibaren bize gelmeye başladılar” diye konuştu.
Kura sonuçlarına göre kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları ise uzun süredir bekledikleri kuranın sonuçlanmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.
Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı kendi web siteleri ile sosyal medya hesaplarında “Hac kurasına ilişkin merak edilenler” konusunda bilgi içerikli videolar yayınladı.

VAN

14 Ocak 2020 Salı

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