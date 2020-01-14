Vanlı bilişimcilerin ‘Facebook ofisi’ ısrarı

Van Bilişimciler Derneği, Facebook’un Türkiye’de açmayı planladığı ofislerden birinin Van’da kurulması için çalışma başlattı.

Uzun süredir Fecebook Türkiye ile irtibat halinde olan Van Bilişimciler Derneği, ofis talebini 2 yıldır ısrarla sürdürüyor. Dünya genelinde bir milyar kullanıcıya ulaşan Facebook, en çok hasılat yaptığı ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Türkiye genelinde İstanbul merkezli 8 ilde ofis açma çalışması başlatan Facebook’un bir ofisinin de Van’da açılması isteniyor.

Açıklamalarda bulunan Van Bilişimciler Derneği Genel Sekreteri Sefa Kaya, ağ ulaşım altyapısının yeterli seviyeye ulaştığı Van’da Facebook ofisinin kurulmasının kent yararına olacağını belirtti. Ofis açılması konusunda Facebook yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını ifade eden Kaya, “14 Ekim 2017 tarihinde ‘Van Bilişim Zirvesi’ programında Türkiye Facebook ofisinin Van’da açılması gündeme getirilmişti. Facebook ofisinin Van’da açılması bize çok sayıda katkı sağlayacaktır. Bu ofisin Van’da açılmasıyla kentimize istihdam sağlanacaktır. Van tercih edilir bir il olacaktır. Diğer taraftan bu ofisin kentimizde kurulmasıyla diğer teknolojik firmaların da Van’ı tercih etmeleri konusunda öncülük edecektir” dedi.

Facebook ofisinin Van’da açılmasıyla kentin vizyonuna büyük katkı sağlayacağına işret eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlimiz Facebook’un tercih edebileceği şartları taşımaktadır. Yazılımcıların çalışabileceği ofisler genellikle sessiz ve sakin şehirlerdir. Bölgede arazi açısından da en iyi yerlerden olduğunu düşünüyoruz. Aldığımız haberlere göre Facebook da Van’da ofis açmayı düşünüyor. Bizler Facebook’a her türlü desteği veremeye hazırız.”

VAN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:49

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