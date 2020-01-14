8 yıl önceki cinayetin şüphelileri özel ekip tarafından yakalandı

Van’da 8 yıl önce yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği cinayetin firari şüphelileri, polis ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Nisan 2012 günü Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan K. ailesi mensupları arasında yaşanan olayda A.K. ve A.R.K. isimli şahısların “Ateşli Silahla Öldürülmesi” olayının şüphelileri olan B.K. ve Ç.K.’nın firar ettikleri ve tüm aramalara rağmen yakalanamadıkları belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce oluşturulan özel ekip tarafından 2012 yılında meydana gelen ‘Birden Fazla Kişinin Kasten Öldürülmesi’ olayının firari şüphelileri B.K. ve Ç.K.’nın yakalamasına yönelik yapılan 4 aylık sokak ve mahalle çalışmaları sonucunda; Ç.K.’nın Sakarya’nın Hendek ilçesinde, B.K. ise ilimiz Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’nde olduğu tespit edilmesi üzerine görevlilerimizce 9 Ocak 2020 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.K. Sakarya’da, B.K. da ilimizde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan B.K., yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan B.K. ve Ç.K. isimli şüpheliler hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

VAN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:49

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