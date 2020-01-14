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Tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı

DHA

-VAN'ın Gürpınar ilçesinde, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 20 yerleşim birimine ulaşmak için Gürpınar beledisine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. 8 iş makinesi ve 20 personelle yürütülen çalışmalarda, tipi nedeniyle mahsur kalan iki çoban ve koyun sürüsü, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kurtarıldı.

-VAN'ın Gürpınar ilçesinde, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 20 yerleşim birimine ulaşmak için Gürpınar beledisine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. 8 iş makinesi ve 20 personelle yürütülen çalışmalarda, tipi nedeniyle mahsur kalan iki çoban ve koyun sürüsü, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kurtarıldı.
Van ve ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların büyük bölümü Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açılırken, kar yağışının etkili olduğu Gürpınar ilçesinde kapanan 20 yerleşim yeri yolunun açılması için Gürpınar Belediyesi yoğun bir çalışma başlattı. 
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kar yağışının başladığı andan itibaren ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Tanış, "Zorlu şartlara rağmen ekiplerimiz durmadan ilçemizde karla mücadele çalışmasını yürütüyor. Özellikle oluşturduğumuz kriz masası aracılığıyla önemli olaylara öncelik vermeye çalışıyoruz. Önceliğimiz 112 acil hizmetler olmak üzere, gelen ihbarları  anında değerlendirilerek karla mücadele çalışmalarını yürütmekteyiz. Karla mücadele kapsamında yayladan dönerken bastıran kar ve tipide yolda mahsur kalan iki çoban ve koyun sürüsü ekiplerin 2 saatlik yoğun çalışmasıyla kurtardık" dedi.

VAN

14 Ocak 2020 Salı

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