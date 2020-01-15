Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim alırken, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 'Polis Okulundan İhraç Edilen Öğrenci' 8 örgüt üyesi şüpheliye yönelik olarak; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 14 Ocak 2020 günü Van merkezli İstanbul, Adana, Konya, Erzurum ve Hatay illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelileri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.

VAN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.