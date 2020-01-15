(Özel) Vanlı kadınlar evlerinde mantar üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor

Vanlı kadınlar, evlerinin kiler veya bodrum katında mantar üreterek, bir yandan meslek öğreniyor bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Van’da evlerinin kiler veya bodrum katında istiridye mantarı üreten kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tuşba Alabayır Mahallesinde ikamet eden Dilber Çavaş isimli ev hanımı, evinin kiler bölümünde istiridye mantarı yetiştiriyor. Van mantardan aldığı istiridye mantarı kompostu için evinin kiler bölümünde alan oluşturduğunu ifade eden Çavaş, “Daha önce evde boş boş oturuyordum. Eşim işe gidiyordu bende yalnız kalıyordum. Kaynımın tavsiyesi üzerine bu işe başladım. Çok memnunum” dedi.

Mantar üretiminin zor olmadığını belirten Çavaş, “İnsan bilse çok kolaydır. Günde bir defa sis veriyorum. Bunun yanında ne çok soğuk nede çok sıcak olmaması için uygun bir ortam oluşturuyorum. İçeride yaklaşık 2 ton civarında istiridye mantarı kompostu var. İnşallah güzel bir verim alırım. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Van Mantar İşletme sahibi Yılmaz Kanmış ise, işletmeyi kurarken birinci amaçlarının istihdamı sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Dilber hanım bize gelip bende aynı şekilde yapabilir miyim diye danıştı. Biz de evine gelip mantar için uygun ortamı oluşturduk ve kendisine gerekli teknik desteği sunduk. Kendisi mantar üretimine başladı ve yakın zamanda üretmiş olduğu mantarları kendisinden satın alacağız” dedi.

Bu işle uğraşmak isteyen herkese kompost üretiminden mantar üretimine kadar gerekli tüm teknik desteği ve bilgiyi kendilerine sunacaklarının altını çizen Kanmış, “Burada asıl amacımız bütün ev hanımları veya iş bulamayan gençlerimize yöneliktir. Kendileri bize bir şekilde ulaşsınlar. Pazar sıkıntıları olmuyor. Zaten şu anda piyasanın talebini karşılayamıyoruz. Bu ve bunun gibi küçük tesislerin üretim alanlarının çok olması gerekir ki bizler de pazar talebini karşılayalım” diye konuştu.

Kadınların mantar üretimin bakış açılarının iyi olduğunu dile getiren Kanmış, “Kadınlar kendi evlerinde, ailelerini ve ev işlerini aksatmadan, herhangi bir arabaya binmeden kendi evlerinde yapması onlar için çok cazip. Bunun yanında şu anda burada yaklaşık 2 tona yakın kompost var. Buradan eğer yüzde 40 oranında bir verim alabilirlerse 600 ila 800 kilo arasında bir mantar alabilecekler. Bu da yaklaşık bir memur maaşına tekabül ediyor ki ev hanımları için kaçınılmaz bir fırsattır. Ben bu anlamda bu işi yapmak isteyenlerin 0 543 327 7565 numaralı telefondan bize ulaşmalarını istiyorum ” dedi.

VAN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.