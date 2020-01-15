PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı

Van’ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 14 Ocak 2020 tarihinde Erciş ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde faaliyet yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “2014 yılından itibaren ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olma’ suçundan ve 20172019 yılları arasında ‘resmi belgede sahtecilik, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçlarından aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

VAN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:49

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