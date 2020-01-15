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Şampiyon boksörden Başkan Say’a teşekkür ziyareti Başkan Say, Türkiye üçüncüsü olan Adıyan’ı tebrik ...

İHA

Şampiyon boksörden Başkan Say’a teşekkür ziyareti Başkan Say, Türkiye üçüncüsü olan Adıyan’ı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen ‘Palandöken Genç Erkekler A Grubu Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Türkiye üçüncülüğü ile dönen Edremit Boks Takımı sporcusu Nihat Adıyan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
812 Ocak’ta Erzurum’da gerçekleştirilen Palandöken Genç Erkekler A Grubu Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında katılan Vanlı boksör Nihat Adıyan, bronz madalya elde ederek memleketine döndü. Adıyan’ın, Van’a dönüşü ile ilk ziyareti Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a oldu. Antrenörü Ayhan Öz ve beraberindeki çalıştırıcılarıyla makama gelen Adıyan, Başkan Say’ın kendisini tebrik etmesiyle karşılandı. Ziyaret esnasında Başkan Say’a şampiyona ile ilgili bilgiler veren Adıyan ve hocası Öz, bu başarının yakalanmasındaki en büyük pay sahibinin kendileri olduğunu dile getirerek, sunulan destekten dolayı şükranlarını sundular.
Yakalanan başarı ve yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, elde edilen başarıdan dolayı başta hocaları olmak üzere Nihat Adıyan’ı tebrik etti. Edremit Belediyesi Boks Takımı sporcusu olan Adıyan’ın bu başarısının kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayan Başkan Say, her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını bir kez vurguladı. Bu tür başarıların sahiplenilmesi ve gerekli desteğin verilmesiyle gelebileceğini anlatan Başkan Say, her alanda gençlerin spor etkinliklerine yönlendirilmeleri, desteklenmesi ve sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak, çağrıda da bulundu. Sohbet havasında geçen ziyaret sonrası Başkan Say, Edremit Belediyesi Boks Takımı sporcusu Nihat Adıyan’a çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi.

VAN

15 Ocak 2020 Çarşamba

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