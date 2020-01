Karlı dağları atlarla aşıp, enerji nakil hattındaki arızaları gideriyorlar

VAN'da yoğun kar yağışı sonrası arızalanan elektrik nakil hatlarının onarımı, zaman zaman güçlükle de olsa aralıksız sürdürülüyor. Kapanan yollarda ekipler zorlu bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışıyor.

Van´da 3 gün önce etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kapanan mezra ve mahalle yolları açılırken kar ve tipi nedeniyle elektrik enerji nakil hattında arızalar meydana geldi. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) kent genelinde 367 personel ile çalışmalarını yürütüyor. Ekipler araçların çıkamadığı zorlu bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışıyor. Van´ın Gürpınar ilçesine bağlı Nurduz bölgesine giden VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve beraberindeki 5 kişilik ekip, araçlarla bir bölgeye kadar gitti. Araçların çıkamadığı bölgeye ekipler köylülerden temin ettikleri 2 at ile kar kalınlığının 1 metre olduğu bölgeye atların sırtında zorlu bir yolculuk yaparak ulaştı. Arızayı bulan ekipler kopan elektrik tellerini onardıktan sonra kırsaldaki grup mahallelere enerji verdi.

ARAÇLARIN GİDEMEDİĞİ BÖLGELERE ATLARLA GİDİYORLAR

VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde enerji nakil hatlarında arızalar meydana geldiğini, bu arızaları gidermek için Van genelinde 367 kişilik personel ile bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Özdemir, şöyle konuştu:

"Soğuk hava ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede araçlar çıkamayınca çığ tehlikesi olan bölgelere atlarla ulaşmaya çalışıyorlar. 3 bin rakımlı zirveleri aşarak enerji nakil hatlarımızın geçtiği bölgelerde meydana gelen arızaları gidermek için personelimiz canla, başla vatandaşı enerjisiz bırakmamak için yoğun bir mücadele ediyor. Nurduz bölgesine atlarla ancak gidebildik. Burası eksi 20 derecelerde. Bu bölgede 40'a yakın mahalle ve mezramız mevcut. Bu bölgede 2 bine yakın abonemiz mevcut. Bizler de ekiplerimize eşlik ettik. Bu bölge, iklim şartları zor bir bölge. Zaman zaman yollar kapanıyor. Araçların gidemediği dağlık alanlara atlarla gidiliyor. Van´da, VEDAŞ olarak Van, Bitlis, Muş ve Hakkari bölgelerinde yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veriyoruz, 650 bin abonelerimiz var. Bu abonelerimize güzel hizmet etmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Toplam 8416 km bir bölgede çalışmalarımız oluyor. Van genelindeki trafo sayımız ise toplam 3154.´Halkımıza iyi hizmet götürmek için ekiplerimiz canla, başla çalışıyor."

Ekipler, araziye, yabani hayvanlar için yem ve ekmek kırıntılarını da bıraktı.



